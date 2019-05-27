Первый агрегат Рогуна возобновил работу. На очереди второй агрегат ГЭС

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане после почти четырехмесячного перерыва возобновилось производство электроэнергии на Рогунской ГЭС. Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах энергетического блока страны, первый и пока единственный агрегат гидростанции, который был приостановлен в начале февраля текущего года, запустили в конце прошлой недели.

Напомним, что в начале марта профильные ведомства сообщили, что агрегат ГЭС встал на профилактику, также снижен объем воды в водохранилище гидростанции. Тогда сообщалось, что профилактические работы проводятся согласно существующему графику и находятся под контролем правительства страны.

«Это обычная профилактическая мера с целью проверки деятельности ГЭС, механизмов гидростанции на предмет исправности, выявления недостатков для их своевременного устранения», – отметили в энергосекторе страны.

Отметим, что с момента приостановки первого агрегата ГЭС до сегодняшнего дня получить какую-либо значимую и достоверную информацию о состоянии работ на объекте практические не представлялось возможным. Ответственные структуры такую информацию СМИ, тем более независимым журналистам не предоставляли. Этот факт послужил появлению множеством слухов среди населения.

То есть информации о происходящем на объекте практически не было, что послужило появлению разных слухов вокруг работы первого агрегата ГЭС и дамбы гидростанции. Особенно эти слухи обострились, когда с начала марта по стране начались тотальные отключения электроэнергии.

Напомним, 16 ноября прошлого года на Рогунской ГЭС состоялся торжественный пуск первого агрегата гидроэлектростанции. С того дня и до конца 2018 года гидростанцией выработано 90,3 млн. кВт/ч электроэнергии.

В энергосекторе сообщают, что настоящее время идет монтаж второго агрегата ГЭС, пуск которого ожидается в конце июня этого года.

Как сообщили «Авеста» в министерстве финансов страны, на строительство Рогунской гидроэлектростанции в текущем году из госбюджета будут выделены 2,1 млрд. сомони ($222,6 млн.).

По данным ведомства, в прошлом году на строительство Рогунской ГЭС были выделены дополнительные 4,7 млрд. сомони ($498,4 млн.). Порядка 3,4 млрд. из указанных 4,7 млрд. сомони были выделены из госбюджета, другая часть суммы выделена за счет средств, вырученных от реализации евробондов.

Рогунская гидроэлектростанция – девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров, что является самой высокой в мире (по своему типу). Сама Рогунская ГЭС, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд. кВт/ч) электроэнергии, считается самой крупной в регионе.