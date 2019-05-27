Задолженность государств перед ООН скажется на эффективности «голубых касок»

CA-NEWS (CA) - Сегодня миротворцы ООН – а это почти 100 000 человек, служащих в 14 миссиях в разных уголках мира, нуждаются в серьезной поддержке. Почтив память тех из них, кто погиб, неся службу, глава ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что перед миротворцами ставят все более сложные и опасные задачи, но они должны быть реалистичными и подкрепляться финансовой и политической поддержкой, передает служба новостей ООН.



В преддверии Международного дня миротворцев ООН Генеральный секретарь с гордостью напомнил, что благодаря самоотверженности «голубых касок», направленных в миссии ООН из 120 государств, десятки миллионов людей получают помощь и защиту.

Начиная с 1948 года, когда была учреждена первая миротворческая миссия, службу под флагом ООН прошли более миллиона человек, как мужчин, так и женщин. 3 800 военнослужащих, полицейских и гражданских сотрудников так и не вернулись домой. В прошлом году погибли 98 миротворцев из 36 стран. Самыми опасными для «голубых касок» за всю историю миротворчества стали миссии в Мали, Южном Судане, Центральноафриканской Республике, Ливане и Демократической Республике Конго.

Возложив венок к Мемориалу погибших миротворцев, Генеральный секретарь сказал, что обеспечение безопасности сотрудников миротворческих миссий для него – самая важная задача. «Наших миротворцев нужно лучше готовить, им необходимо более современное техническое оснащение, перед ними нужно ставить более реалистичные задачи и оказывать финансовую и политическую поддержку», - подчеркнул Антониу Гутерриш.

Он отметил, что сегодня мандат миротворцев носит разносторонний характер и выходит за рамки поддержания мира. А заместитель Генерального секретаря по вопросам миротворчества Жан-Пьер Лакруа подчеркнул, что даже в таких сложных условиях «голубые каски» ежедневно мужественно выполняют свои задачи и спасают жизни, например, в Южном Судане и Центральноафриканской Республике. Но для того, чтобы они смогли и дальше эффективно выполнять свой мандат в безопасных условиях, миротворцам нужна финансовая поддержка. Не секрет, что государства-члены ООН в последнее время задерживают выплату взносов как в регулярный, так и в миротворческий бюджет, в том числе крупнейший плательщик – США. Отвечая на вопрос журналиста на пресс-брифинге в пятницу Лакруа пояснил, что чем больше долг стран, тем сложнее ООН осуществлять операции по поддержанию мира.

«Прежде всего, нам нужно платить зарплату, потом мы должны заплатить поставщикам, ну и компенсировать затраты стран, направивших контингенты, - объяснил «главный миротворец» ООН. -Так что, когда в бюджете нет денег, прежде всего страдают как раз страны, предоставившие военных и полицейских, ведь им нужны средства на оснащение и подготовку контингента, а это все влияет и на эффективность миротворцев, которой ожидают от них государства-члены ООН». По словам Лакруа, также необходимо понимание того, что миротворцам сегодня приходится действовать в совсем другой обстановке, которая диктует новые требования, чем раньше.

«Каждый миротворец и, особенно, каждый руководитель должны осознавать, что им угрожает реальная опасность, что им придется оказываться в сложных ситуациях, угрожающих жизни гражданского населения и их собственной. Так что, прежде всего, нужно изменить восприятие миротворчества, но кроме того, им нужно оборудование и адекватная подготовка», - сказал Лакруа.

В прошлом году Генеральный секретарь выступил с новой инициативой «Действия по поддержанию мира» которая предусматривает переориентацию миротворческой деятельности в соответствии с реалистичными ожиданиями; усиление и повышение безопасности миссий по поддержанию мира и мобилизацию более мощной политической поддержки, а также улучшение структуры и оснащения миротворческих операций и подготовки «голубых касок». Декларацию о совместных обязательствах в этой области одобрили более 150 государств-членов и региональных организаций.

29 мая отмечается Международный день миротворцев ООН. Первая миротворческая миссия ООН была учреждена 29 мая 1948 года, когда Совет Безопасности санкционировал развертывание небольшого контингента военных наблюдателей ООН на Ближнем Востоке, из которых был сформирован Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия в целях наблюдения за выполнением Соглашения о перемирии между Израилем и соседними арабскими странами.

С тех пор ООН провела 72 миротворческие операции - от Камбоджи до Сальвадора, Либерии, Сьерра-Леоне, Тимора-Лешти и других стран.