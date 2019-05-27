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  27 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЮНИСЕФ: на спасение 600 тысяч афганских детей от смерти требуется 7 млн долларов

CA-NEWS (CA) -  Сотни тысяч афганских детей, страдающих от острого истощения, могут умереть, если международное сообщество в течение ближайших недель не изыщет 7 млн долларов. Об этом сообщают сегодня из ЮНИСЕФ.

Выступая на брифинге в Женеве, представитель ЮНИСЕФ Кристофер Бульерак назвал ситуацию в Афганистане «одним из самых серьезных кризисов в мире». Он предупредил, что в результате обострения насилия и сильной засухи сотни тысяч детей в возрасте до пяти лет оказались на грани смерти. «От истощения страдают два миллиона афганских детей, но 600 тысяч из них находятся в критическом положении, - заявил он. – Им требуется срочная помощь».

Афганистан – не единственная «горячая точка» на карте мира. Население других стран, охваченных конфликтом, от Южного Судана до Йемена и Демократической Республики Конго, также живет в ужасающих условиях. Тем не менее, по словам Бульерака, ситуация в Афганистане требует немедленного внимания. «Только мы лечим запущенную форму истощения, - объяснил представитель ЮНИСЕФ. – Если мы не найдем средств на лечение, афганские дети его не получат».

По данным Детского фонда ООН, только в этом году 289 тысяч жителей Афганистана были вынуждены покинуть свои дома в результате вспышки насилия. 3,8 млн детей нуждаются в защите и поддержке. Каждый третий ребенок пережил психологическую травму.

В прошлом году в связи с дефицитом финансирования сотрудники ЮНИСЕФ смогли оказать помощь лишь половине детей с истощением. «В этом году мы планирует помочь 60 процентам нуждающихся - мы даже уже и не говорим обо всех, - но и эта задача кажется невыполнимой, - заявил Бульерак. – Это вызывает у нас глубокое беспокойство. Если в ближайшие три недели мы не получим 7 миллионов долларов, 1300 медицинских учреждений по всей стране не смогут продолжить свою деятельность».

На борьбу с истощением среди детей в этом году в ЮНИСЕФ запросили 26 млн долларов, однако на сегодняшний день выделена лишь половина этой суммы. «Мы не можем сейчас точно сказать, сколько детей умрет, - отметил представитель Детского фонда ООН. – Но я могу сообщить, что риск смерти у истощенного ребенка в 11 раз выше, чем у здорового». По его словам, эти цифры вызывают особую тревогу еще и потому, что в Афганистане вакцинирована только половина всех несовершеннолетних, а значит дети беззащитны против инфекций.

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