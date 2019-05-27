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  27 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе начал работу региональный семинар по достижению целей в области устойчивого развития

CA-NEWS (MNG) -  27 мая в Доме правительства начал свою работу второй региональный семинар для парламентов стран Азиатско-Тихоокеанского региона Межпарламентского союза (МПС) по достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР), передает Montsame.

Семинар, организованный Межпарламентским союзом (МПС) совместно Великим Государственным Хуралом Монголии, проводится по теме "Продвижение ЦУР для людей и планеты". Более 100 делегатов из 19 стран и международных организаций собрались для определения возможностей и задач, стоящих перед парламентами стран Азиатско-Тихоокеанского региона в осуществлении своей роли в реализации ЦУР.

На открытии семинара с речью выступили Спикер парламента Г. Занданшатар, президент МПС Габриэла Куэвас, советник премьер-министра Л. Алтангэрэл и другие.

В частности, сотрудник по устойчивому развитию отдела окружающей среды и развития ЭСКАТО ООН Риккардо Месиано, выступил с докладом о прогрессе в достижении ЦУР в регионе. В своем выступлении он подчеркнул, что при нынешних темпах прогресса никакие цели не будут достигнуты к 2030 году, и представил подробную информацию о тех областях прогресса, которые требуют большего внимания.

В ходе двухдневного семинара будет проведено в общей сложности четыре основных заседания по актуальным вопросам, за которыми последуют прения и обсуждения за круглым столом.

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