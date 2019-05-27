Председатель Европейского совета Дональд Туск посетит Узбекистан, Казахстан и Таджикистан

CA-NEWS (UZ) - Председатель Европейского совета Дональд Туск 31 мая 2019 года посетит Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба главы Евросовета.

Как сообщается, Дональд Туск с 29 мая по 2 июня текущего года посетит Таджикистан, Казахстан и Узбекистан.

Визит главы ЕС в страны Центральной Азии направлены на расширение партнерства с регионом.

Ожидается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет Дональда Туска в Ташкенте.

Помимо регионального и двустороннего сотрудничества, вопросы климатических изменений, защиты окружающей среды, управления границами, а также региональной безопасности будут занимать важное место в повестке дня.