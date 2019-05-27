Главу управления парками в Караганде уволили после ЧП с батутом

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в акимате Караганды прошло совещание, посвященное вопросам работы управления парками и скверами города. Аким Караганды Нурлан Аубакиров наказал ответственных лиц, которые должны были контролировать безопасность аттракционов в парке, передает Tengrinews.kz.

После опрокидывания батута, в результате которого погиб 12-летний ребенок и пострадали еще трое детей, аким Караганды Нурлан Аубакиров освободил от занимаемой должности директора управления парками Рустама Кодебаева.

Также градоначальник объявил строгие выговоры руководителю отдела коммунального хозяйства и своему заместителю. "Буквально 21 мая было проведено совещание по этому вопросу. На совещании был сделан акцент на безопасности детей на аттракционах. Мною были даны поручения уполномоченным органам, в том числе коммунальным службам и местной полицейской службе убрать незаконно установленные батуты, как в центральном парке, так и в наших скверах. Этого не было сделано", - сказал аким.

Исполнять обязанности директора временно будет главный инженер управления Талгат Смаилов.