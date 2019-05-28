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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Патрульную полицию укомплектовали дополнительным спасательным имуществом в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) -  В Алматинской области полицейские автопатрули укомплектовывают дополнительным оборудованием для спасения людей при ДТП и других чрезвычайных ситуациях, сообщает ДП.

Теперь в перечень необходимых средств патрульной автомашины входят спасательный жилет, канат, круг, а также специальная альпинистская веревка, ручной аварийно-спасательный инструмент в виде резака, противопожарное полотно, защитный капюшон и т.д. Как выяснилось, укомплектование автопатрулей дополнительными средствами производится согласно поручению МВД РК.

«Спекомплект предназначен для оказания помощи гражданам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, например, в дорожно-транспортных происшествиях или же при спасении тонущих людей. То есть в зависимости от характера выполняемых задач и местности несения службы. Это и близость водоемов, гор, мостов через реки... Патрульные полицейские также осваивают дополнительные занятия по обучению навыкам примения этих спасательных спецсредств» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В алматинской областной полиции отметили, что на сегодняшний день дополнительным спасательным комплектом уже оборудованы 20 автопатрулей. Укомплектование спецсредствами оставшихся полицейских авто, круглосуточно патрулирующих дороги региона, пока продолжается.

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