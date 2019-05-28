Тяжелоатлет из Узбекистана Руслан Нурудинов дисквалифицирован из-за допинга

CA-NEWS (UZ) - Узбекский штангист Руслан Нурудинов был дисквалифицирован после признания его виновным в употреблении допинга в ходе соревнований на Лондонской Олимпиаде 2012 года, заявил в понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает Reuters.

Нурудинов занял четвертое место в категории 105 кг в Лондоне в 2012 году и выиграл золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 4 года спустя.

По заявлению CAS, антидопинговое подразделение обнаружило, что у Нурудинова был положительный результат на запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон. Спортсмен дисквалифицирован «со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая утрату любых медалей, очков и / или призов».

В CAS отметили, что дело будет передано в Международную федерацию тяжелой атлетики «для дальнейшего наблюдения».

Международный олимпийский комитет хранит и регулярно проверяет образцы допинг-проб прошлых Игр, во время которых ещё не существовало нынешних методов проверок. МОК также проводит тесты на вещества, которые ранее были неизвестны, чтобы защитить честных спортсменов и справедливость соревнований.