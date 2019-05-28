Фермеры из Турсунзаде: наши земли передают «хорошему знакомому» президента

CA-NEWS (TJ) - Фермеры из Турсунзадевского района жалуются, что их земли незаконно передают известному дехканскому хозяйству «Боги Сомон». Руководство «Боги Сомон» заявляет, что эти земли раньше принадлежали им, говорится в статье Радио Озоди.



Дехканское хозяйство «Боги Сомон», принадлежащее семье известного виноградаря Камола Мадумарова (более известного как Ходжи Камол), поставляет виноград для администрации президента Таджикистана.

Ганиджон Рахимов, житель джамоата Джура Рахмонова, недавно лишился земли в 9 соток – там он выращивал пшеницу, картофель и огурцы.

- Работники комитета по землеустройству города Турсунзаде пришли к нам и объявили, что этот участок земли будет передан хозяйству Ходжи Камола, - говорит он.

На слова фермера о том, что у него имеются все необходимые документы на землю, по его словам, никто не обратил внимание.

Хабибулло Хасанов, другой фермер джамоата Джура Рахмонова, говорит, что руководство хозяйства «Боги Сомон» претендует на их «президентские земли» в 12 соток.

- Мой отец Хасан Каримов, которому сейчас 84 года, с четырнадцатилетнего возраста работал в колхозе. В 1995 году ему выделили 15 соток «президентских земель». Копия сертификата на землю хранится в архиве в Душанбе. Сейчас нам говорят, мол, сертификат был выдан незаконно и этот участок, который все эти годы кормил нашу семью, должен быть передан хозяйству «Боги Сомон». Мы не знаем, как жить дальше, - сокрушается Хабибулло Хасанов.

Тем временем, Махмадамин Камолов, сын Ходжи Камола и директор хозяйства «Боги Сомон» говорит, что согласно документам им принадлежит 500 га. земли, но они выращивают виноград на 480 гектарах.

- Мы обратились к местным властям с просьбой вернуть нам эти недостающие 20 га. земли, - говорит он.

По словам Сухроба Каримова, замруководителя комитета по землеустройству города Турсунзаде, проверки показали правомерность требований дехканского хозяйства «Боги Сомон».

- Мы проверили все документы о выделении «президентских земель» в 1995-97 г.г. Оказалось, что многие граждане уже 15-20 лет незаконно используют земли, которые принадлежат хозяйству Ходжи Камола. Мы вернули хозяйству 5 га. земли, работа продолжается, - сказал местный чиновник.

Один из высокопоставленных сотрудников Государственного комитета по землеустройству и геодезии Таджикистана заявил Радио Озоди, что на «возвращение земель» настаивает сам Ходжи Камол, который является хорошим знакомым президента Эмомали Рахмона. Глава Таджикистана не раз гостил у знаменитого виноградаря. Последний раз он побывал там вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в сентябре прошлого года. Их встретил Ходжи Камол Мадумаров, который рассказал, что хозяйство "Боги Сомон" имеет виноградники общей площадью 500 гектаров и выращиваемый виноград около десяти сортов славится далеко за пределами Таджикистана. Шавкат Мирзиёев подарил Камолу Мадумарову произведенный в Узбекистане автомобиль Captiva.

В прошлом году в этих знаменитых садах, которых считают одной из визитных карточек Таджикистана, побывали также глава Беларуси Александр Лукашенко, лидер Либерал-демократической партии России Владимир Жириновский, делегация из Сербии.