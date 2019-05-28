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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Новокузнецке вынесли приговор киллеру из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  Накануне Центральный районный суд Новокузнецка завершил рассмотрение уголовного дела, возбуждённого в отношении 32-летнего выходца из Таджикистана по имени Сади Раджабов, передает vesti42.

Мужчина обвинялся в попытке убийства, совершённой по предварительному сговору группой лиц. В качестве мотива приводились корыстные побуждения исполнителей. Как следует из материалов дела, убийство Раждабову и его подельнику заказал их земляк, задолжавший новокузнецкому предприминателю крупную сумму и решивший таким образом избавиться от необходимости выплачивать долг.

Покушение киллеры осуществили в конце 2016 года на улице Павловского в Новокузнецке. Подкараулив жертву, Раджабов перерезал мужчине горло, после чего вместе с напарником скрылся с места преступления. Раненый предприниматель смог зажать порез и остановить кровотечение, после чего смог самостоятельно добраться до больницы. Медикам удалось спасти ему жизнь.

По факту судебного рассмотрения уголовного дела Раджабов был признан виновным и приговорён к девяти годам колонии строгого режима.

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