Назарбаеву присвоят статус "Почетный Сенатор"

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане на заседании Бюро Сената парламента под председательством Дариги Назарбаевой, рассмотрен вопрос о Положении «О статусе «Почетный Сенатор», передает сайт сената парламента РК.

Сообщается, что статус «Почетный Сенатор» присваивается первому президенту РК — Елбасы за выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ РК как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма.

Члены Бюро единогласно поддержали данную инициативу главы государства К.Токаева.

Сенатор Б.Айтимова отметила важность возможности выступления Елбасы на заседаниях Сената, высказывать предложения и выступать по любой теме, высказывать свои предложения, вносить свое видение по тем или иным вопросам жизнедеятельности граждан и государственных институтов.

Решение о наделении статусом «Почетный Сенатор» принимается Сенатом парламента РК на заседании палаты.