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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте проходит торжественная церемония встречи президента Германии (онлайн-трансляция)

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте проходит официальная церемония встречи президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера.

На странице президента Шавката Мирзиёева в Facebook проходят трансляция мероприятия в режиме реального времени.

Напомним, что президенты двух стран обсудят перспективы расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также отношения между Узбекистаном и ЕС.

Стороны планируют также обменяться мнениями по актуальным вопросам международного и регионального значения.

Федеральный президент посетит Хорезмскую область, встретится с профессорами и студентами Ургенчского государственного университета, познакомится с историческими и архитектурными памятниками Хивы.

Ожидается, что после визита стороны подпишут соглашение о дальнейшем углублении двусторонних отношений в сферах экономики, финансов, образования, здравоохранения и окружающей среды.

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