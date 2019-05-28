Казахстан одобрил проект соглашения с Россией о пусках с Байконура

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана одобрило проект соглашения с правительством России о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома Байконур ракет-носителей типа "Союз-2" по новой трассе в северном направлении, для запусков космических аппаратов на приполярные орбиты. Постановление правительства от 23 мая об одобрении проекта соглашения и сам двусторонний документ опубликованы на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов.

Соглашение предусматривает выделение земельного участка эллипсоидной формы площадью 5,8 тысячи гектар в Костанайской области (на севере республики) в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа "Союз-2" при пусках с космодрома "Байконур" в северном направлении.

Плата за использование района падения составит $460 тысяч в год (не более трех пусков), а также $50 тысяч за каждый дополнительный пуск. Средства за эксплуатацию района падения будут направляться акимату (администрации) Джангельдинского района Костанайской области.

Соглашением предусмотрено, что организация, эксплуатирующая район падения (АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек"), будет обеспечивать безопасность населения и территорий, а также экологическую безопасность при пусках ракет-носителей типа "Союз-2".

СП "Байтерек" будет ответственным за оповещение местных органов власти и руководителей хозяйств о предстоящем пуске ракеты-носителя; эвакуацию населения из района падения с последующим его возвратом после осуществления пуска; поиск фрагментов отделяющихся частей (боковых блоков) РН; ликвидацию степных пожаров в случае их возникновения при приземлении отделяющихся частей ракеты-носителя; своевременную очистку района падения от фрагментов отделяющихся частей РН; детоксикацию и рекультивацию земельных участков.

Кроме того, СП "Байтерек" будет проводить ежегодный мониторинг состояния флоры и фауны в районе падения и на сопредельной территории, а также комплексную оценку воздействия пусков ракет-носителей "Союз-2" на окружающую среду района падения и сопредельной территории раз в пять лет или по завершении срока эксплуатации района падения.