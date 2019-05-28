В Таджикистане местные власти начали сбор садака аль-фитр

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане местные власти начали сбор у верующих садака аль-фитр - милостыню разговения, которая должна быть выплачена всеми верующими до наступления праздника Иди Рамазан или аль-Фитр. Во всех регионах страны составлены списки малоимущих и сирот, которым раздадут собранную милостыню, передает Радио Озоди.



С прошлого года решением Совета улемов Исламского центра Таджикистана верующие могут сдать садака аль-фитр специальной комиссии, в которую входят в частности, председатель махалли и местный имам-хатиб. Члены комиссии обязаны раздавать милостыню малоимущим жителям.

Однако, как пояснили в Духом управлении мусульман, каждый верующий решает сам – передать садака аль-фитр самостоятельно или через членам комиссии.

В этом году размер садака аль-фитр составляет 5 сомони на человека. Духовное управление мусульман Таджикистана сообщило, что определило данную сумму, исходя из средней стоимости двух килограммов муки, согласно исламским канонам.

В прошлом году, как сообщил Комитет по делам религии и упорядочению традиций, торжеств и обрядов Таджикистана, местными властями было собрано пожертвования на Ид-аль-фитр на сумму более 40 млн. сомони ($4,3 млн.). Саидмукаррам Абдулкодирзода, глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана до начала праздничного намаза сообщил, что все эти деньги были переданы нуждающимся людям. «В частности, центральная мечеть передала деньги 48 малоимущим семьям столицы», - сказал священнослужитель.

В этом году размер «закота» (обязательный годовой налог в пользу бедных) установлен в размере 500 сомони и его должны давать те мусульмане, у которых есть лишние средства в размере не менее 20 тыс. сомони, сообщил ранее Исламский центр Таджикистана.

Бахром Миров, пресс-секретарь главы Хатлонской области 27 мая сообщил Радио Озоди, что во всех городах и районах региона составлены планы мероприятий и начат сбор садака аль-фитр. О том, на какую сумму было собрано пожертвований и как ими распорядились власти, будет сообщено сразу после Иди Рамазана, сказал он.

Ибодулло Неьмаьтзода, председатель джамоата Рудаки Восейского района, сообщил, что на территории сельсовета проживают 200 малоимущих семей и сирот. «Мы составили списки малоимущих и круглых сирот – собранная сумма будет разделена между ними», - подчеркнул он.

Фаридун Ходизода, эксперт по вопросам религии, считает сбор садака аль-фикр местными властями вмешательством государства в дела религии.«Я лично против этой затеи. Каждый верующий должен сам передать деньги малоимущим или сиротам. К примеру, моя супруга уже передала садака аль-фитр одному из детдомов города Душанбе», - говорит Ходизода. По его словам, в прошлом были зафиксированы случаи, когда часть собранных денег присваивались местными священнослужителями.

Рамазан — месяц священного поста у мусульман. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается с началом вечернего намаза.

В этом году пост в месяц Рамазан будет длиться 30 дней – с 6 мая до 4 июня. Священный для мусульман месяц завершится 5 июня праздником Ид аль-фитр или Иди Рамазон, являющимся первым по значению праздником у мусульман.