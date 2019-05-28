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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане проходит Симпозиум ООН по партнерству в технологиях для миротворчества

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане проходит 5-й симпозиум ООН по партнерству в технологиях для миротворчества на тему «Прогноз, Защита, Предотвращение (Predict, Protect, Prevent), в котором по приглашению министра обороны РК принимают участие заместители генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Харе и миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа, передает пресс-служба минобороны РК.

Отмечается, что мероприятие является площадкой для рассмотрения актуальных вопросов в сфере дальнейшего совершенствования миротворчества ООН.

В этом контексте, Казахстан намерен внести ряд предложений по технологическим инструментам и новшествам, способствующим более безопасной и эффективной деятельности в сфере обеспечения мира и безопасности.

Симпозиум позволит установить сотрудничество между участниками миротворческой деятельности, привлечь к этому исследовательские и аналитические центры, что позволит изучить опыт других стран, а также узнать какие инновационные идеи вносят государства-члены ООН.

Симпозиумы ООН по миротворчеству проходили в 2014 году в Италии, в 2015 году в Австрии, в 2016 году в Южной Корее и в 2018 году в Германии.

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