Пакистан и Узбекистан увеличат объем двусторонней торговли до $296 млн

CA-NEWS (UZ) - Пакистан и Узбекистан в понедельник, 27 мая, договорились увеличить объем двусторонней торговли до 45 млрд. рупий (более $296 млн), сообщает thenews.com.pk.

Заместитель премьер-министра Узбекистана Эльер Ганиев в сопровождении высокопоставленной делегации прибыл в Исламабад в понедельник утром с двухдневным официальным визитом, который поможет углубить взаимодействие Пакистана с Центральной Азией, сообщает информационное агентство Dispatch News Desk (DND).

По прибытии на авиабазу Нур, заместитель премьер-министра Узбекистана и его делегация были приняты высокопоставленными должностными лицами Министерства иностранных дел.

Высокопоставленная делегация в составе заместителей министров по инвестициям и внешней торговле и транспорту и другие высокопоставленные чиновники сопровождают узбекского вице-премьера.

Во время своего двухдневного пребывания в Исламабаде заместитель премьер-министра Узбекистана проведет консультации с министром иностранных дел Шахом Махмудом Куреши, а также встретится с несколькими федеральными министрами / советниками, включая министра железных дорог; планирования, развития и реформ; Национальной продовольственной безопасности и исследования; здоровья, торговли и Совет по инвестициям (BOI).

Визит Эльера Ганиева придаст новый импульс многоплановому сотрудничеству между Пакистаном и Узбекистаном в различных областях. Это укрепит двусторонние связи Пакистана с Узбекистаном, внесет вклад в построение более тесного экономического партнерства и расширит возможности для регионального соединения.

Эльер Ганиев уже провёл встречу с премьер-министром Пакистана Имран Ханом. Премьер-министр подчеркнул исторические и культурные связи между Пакистаном и Узбекистаном и подчеркнул важность более тесных торговых, экономических и энергетических связей между двумя странами.

Узбекский вице-премьер передал теплые приветствия президенту Пакистана и подробно рассказал о транспортном железнодорожном коридоре Узбекистан-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар. Премьер-министр согласился с тем, что железнодорожное сообщение не только пойдет на пользу Пакистану, Афганистану и ЦАР, но также укрепит связь региона с Китаем, Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Европой.

Премьер-министр также подчеркнул важность укрепления политического, экономического, энергетического и культурного сотрудничества между Пакистаном и Узбекистаном для более глубокого взаимодействия в Центральной Азии.

По данным thenews.com.pk, стороны договорились увеличить объемы двусторонней торговли до 45 млрд рупий или более $296 млн в год.