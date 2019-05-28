Между Узбекистаном и Туркменистаном введена в строй новая железнодорожная станция

CA-NEWS (UZ) - В целях увеличения объёма перевозок между Узбекистаном и Туркменистаном, проведения широкомасштабных работ по транзитным грузоперевозкам, техническому обслуживанию и ремонту вагонов на границе между двумя странами введена в строй новая станция “Сурханабад”.

На торжественной церемонии открытия было особо отмечено, что этот новый межгосударственный стыковой пункт (МГСП) будет играть роль, своего рода “новых ворот”, соединяющих две страны, сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

До сегодняшнего дня транзитные перевозки в южной части Узбекистана осуществлялись через станцию “Болдир”, что расположена на территории Туркменистана. Теперь же, экспортно-импортные операции по грузоперевозке будут обслуживаться на новой станции.

Здесь созданы все условия. В том числе и для осуществления таможенного и других видов контроля на железнодорожном участке, пересекающем государственную границу.

МГСП "Сурханабад" играет важную роль в деле увеличения товарооборота, экспортно-импортных услуг между двумя странами. Вместе с тем, станция нацелена на поддержку и развитие малого бизнеса, частного предпринимательства, отметили в компании.