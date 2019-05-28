Мужчина напал с ножом на детей в Японии. Полиция подтвердила гибель одной девочки

CA-NEWS (CA) - В японском городе Кавасаки вооруженный ножами мужчина напал на группу школьников, ожидавших автобус, передает BBC.



В ходе нападения, как сообщается, два человека погибли, 16 человек получили ранения. Полиция сообщила о гибели одной девочки.

Подозреваемый, по сообщениям, нанес себе удар ножом в горло и затем скончался, уже находясь под арестом.

Мотив нападения неизвестен.

По информации японской телерадиокомпании NHK, полиция обнаружила два ножа на месте происшествия.

Представитель пожарной службы Кавасаки сообщил агентству Франс пресс, что сигнал о нападении на школьников поступил в 7:44 утра по местному времени.

"Я увидела мужчину у автобусной остановки, который истекал кровью, - рассказала очевидец в интервью Эн-эйч-кей. - Я видела также, что младшеклассники лежат на земле. Здесь тихий район. Очень страшно увидеть подобное".

Уровень преступности в Японии - один из самых низких в мире, но за последнее время выросло число нападений с применением холодного оружия.

В 2016 году в центре для людей с психическими заболеваниями бывший работник ударил ножом 19 человек. Как сообщается, он сказал, что хотел, чтобы люди с ограниченными возможностями исчезли.

В 2008 году мужчина въехал на фургоне в оживленный район в Токио, после чего начал наносить удары ножом проходим. Тогда погибли семь человек.