В Нур-Султане объявили конкурс на гимн и логотип города

CA-NEWS (KZ) - В преддверии Дня столицы акимат города Нур-Султан объявляет творческий конкурс на создание гимна города, лучшую песню о столице, а также лучший брендбук – логотипа и слогана столицы Казахстана, сообщается на сайте акимата.

Прислать свои работы могут профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, музыкальные и творческие коллективы, дизайнеры, художники, а также как горожане, так и жители республики.

Конкурс проводится с 27 мая по 24 июня 2019 года.

Состав жюри формируется из числа известных композиторов, поэтов, художников, дизайнеров и членов оргкомитета. Каждый победитель конкурса будет награжден дипломом и денежным призом в размере 3 000 000 тенге (около $7,9 тыс).