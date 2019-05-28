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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане объявили конкурс на гимн и логотип города

CA-NEWS (KZ) -  В преддверии Дня столицы акимат города Нур-Султан объявляет творческий конкурс на создание гимна города, лучшую песню о столице, а также лучший брендбук – логотипа и слогана столицы Казахстана, сообщается на сайте акимата.

Прислать свои работы могут профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, музыкальные и творческие коллективы, дизайнеры, художники, а также как горожане, так и жители республики.

Конкурс проводится с 27 мая по 24 июня 2019 года.

Состав жюри формируется из числа известных композиторов, поэтов, художников, дизайнеров и членов оргкомитета. Каждый победитель конкурса будет награжден дипломом и денежным призом в размере 3 000 000 тенге (около $7,9 тыс).

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