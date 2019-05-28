ООН и ее партнеры намерены бороться с сексуальным насилием в условиях гуманитарных кризисов

CA-NEWS (CA) - Доноры выделили 363 млн долларов на борьбу с сексуальным и гендерным насилием в условиях гуманитарных кризисов, конфликтов и природных бедствий. Об этом стало известно по итогам двухдневной конференции, организованной при участии Управления по координации гуманитарных вопросов и ряда стран-членов ООН, передает служба новостей ООН.



По данным ООН, каждая третья жительница планеты в течение своей жизни подвергается той или иной форме сексуального или гендерного насилия. Среди жертв есть также мужчины и мальчики, но их меньше. Уровень такого насилия резко возрастает в условиях кризисов, конфликтов и природных бедствий. С этим явлением сталкивается каждая пятая женщина из числа внутренних переселенцев и беженцев. 140 млн человек по всему миру нуждаются в гуманитарной помощи. Из них 35 млн – женщины и девушки репродуктивного возраста. При этом на меры по защите их от сексуального насилия в настоящее время расходуют не более одного процента средств, которые выделяют на гуманитарные операции.

«Ужасы сексуального и гендерного насилия не должны более замалчиваться, - сказал заместитель Генсека по гуманитарным вопросам Марк Локок. – Мы сегодня открыто говорим об этой проблеме, и бездействие перед лицом этого отвратительного явления было бы непростительным. Пострадавшие и те, кто сталкивается с этой угрозой, нуждаются в адресной помощи на местах».

Доноры откликнулись на этот призыв, пообещав выделить 363 млн долларов, из которых 226,2 млн – только на программы этого года. Дополнительно объявлено о поддержке деятельности гуманитарных партнеров ООН и выделении средств в Фонд чрезвычайного реагирования. Выделенная сумма предназначена для финансирования деятельности учреждений ООН, Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца, а также ряда неправительственных организаций. Речь идет мерах по предотвращению сексуального и гендерного насилия, укреплению юридической базы в этой области, а также о создании центров поддержки пострадавших.

На форум в Осло съехались руководители международных и региональных организаций, активисты и представители ста стран мира.