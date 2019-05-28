СМИ: Глава Ферганы пригрозил начальникам налоговой вырвать им кишки и обмотать ими их головы

CA-NEWS (UZ) - Очевидцы сделали аудиозапись, на которой предположительно слышен голос главы Ферганской области Шухрата Ганиева, который обращается к начальникам областных управлений Бюро принудительного исполнения и налоговой инспекции, угрожая, что «вырвет им кишки и обмотает ими их головы».

Предприниматель, отправивший эту аудиозапись, говорит, что записал на диктофон угрозы хокима во время собрания, состоявшегося 22 мая в здании обладминистрации, передает centralasian.org.

На ней, предположительно, записан голос главы (хокима) Ферганской области Шухрата Ганиева, который обзывает начальников областных управлений Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре Узбекистана и налоговой инспекции «предатялеми», «мразями, сбежавшими из-под виселицы», а после угрожает, что «вырвет им кишки и обмотает ими их головы».

«Пять, десять лет твоей жизни пройдут в тюрьме. Мне без разницы, будь ты хоть главой БПИ или кем-нибудь другим, я все равно посажу вас, подлецов. Я еле сдерживаю себя, хотя могу вырвать ваши кишки и обмотать ими ваши головы», – звучит на аудиозаписи предположительно голос Шухрата Ганиева.

После он подчеркивает, что начальники областных управлений БПИ и налоговой инспекции являются уроженцами Ташкента и обвиняет их в нанесении урона Ферганской области.

«Вы мерзавцы, начальник налоговой – уроженец Ташкента, начальник БПИ – уроженец Ташкента. После назначения на руководящие должности в Ферганской области, вы просто начали топить нашу область болоте. Если будет возможность, то я собственноручно вырву вам кишки. Я должен предупредить вас, что посажу обоих. И начальник налоговой, и начальник БПИ будут нести уголовную ответственность, если не выполнят план в мае месяце. Мне не нужны такие предатели. Они предатели. Они просто насмехаться над нами ферганцами. Если не были бы подлецами, то не взыскали бы 3 700 229 сумов! У нас собрались исключительно те, которые сбежали из-под виселицы», – звучит на аудиозаписи предположительно голос главы Ферганской области Шухрата Ганиева.

По какой причине гнев главы области обрушился на начальников областных управлений БПИ и налоговой инспекции, неизвестно.

Но, прослушав 2,5-минутную аудиозапись, можно предположить, что ярость у главы Ферганской области вызвало невыполнение плана сотрудниками двух вышеназванных ведомств.