Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл 28 мая в Душанбе для встречи с военно-политическим руководством Таджикистана. Шойгу, согласно графику, должен встретиться с президентом Эмомали Рахмоном, а также с должностными лицами военных ведомств.

Россияна Марковская, пресс-секретарь Vинистерства обороны России, сообщила журналистам, что в ходе переговоров, как ожидается, будут обсуждаться вопросы модернизации вооруженных сил Таджикистана, а также оснащение 201-й российской военной базы новейшими образцами техники.

Сергей Шойгу планирует посетить российскую военную базу. На днях главы Минбороны РФ заявил о необходимости укрепления военной базы России в Таджикистане и подчеркнул, что эта мера обусловлена близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой.

«На границе Афганистан, со стороны границы миграция террористов из разных регионов мира, в первую очередь в данном случае из Сирии. В связи с тем, что там практически операция закончена, они [террористы] перемещаются в два места: это Ливия и Афганистан. Поэтому, конечно, укрепление базы необходимо. Необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность южных границ содружества», — сказал Шойгу, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

В 2015 году 201-я РВБ была усилена ударными и транспортно-боевыми вертолетами, два года спустя на ней появился дивизион РСЗО «Ураган». По соглашению с властями Таджикистана российская армия будет находиться в стране минимум до 2042 года.