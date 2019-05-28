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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новоназначенный посол Ливана вручила копию верительных грамот госсекретарю МИД Монголии

CA-NEWS (MNG) -  27 мая госсекретарь Министерства иностранных дел Д. Даваасурэн принял новозназначенного посла Ливанской Республики в Монголии по совместительству Мили Джаббуру в связи с вручением копий верительных грамот, передает Montsame.

Вручив копии своих верительных грамот, посол Милия Джаббур заявила, что она рада быть первым послом Ливана в Монголии и готова искать возможности для расширения двусторонних отношений и сотрудничества. Посол Ливана также подчеркнула важность налаживания консультативного механизма между внешнеполитическими ведомствами двух стран и сотрудничества в сфере туризма.

Госсекретарь Д. Даваасурэн, со своей стороны поздравил посла Ливана с назначением и подчеркнул наличие потенциала сотрудничества в сфере туризма и сельского хозяйства, несмотря на географическую удаленность. Он также отметил, что Министерство иностранных дел Монголии готово оказать всестороннюю поддержку в работе нового посла.

Монголия и Ливан установили дипломатические отношения 5 февраля 1998 года.

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