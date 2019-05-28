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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Названы цены на рейс из Нур-Султана в Улан-Батор

CA-NEWS (KZ) -  Первый рейс Нур-Султан - Улан-Батор состоится 2 июня. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 240 долларов, и туда-обратно от 470 долларов. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании SCAT Николай Буряков, передает Tengrinews.

"Перелеты будут выполняться на воздушном судне Boeing 7З7 каждый четверг и воскресенье. Время перелета в одну сторону составит три часа десять минут", - сообщил Буряков.

По его словам, рейс Нур-Султан - Улан-Батор состыкован с городами Алматы, Шымкент, Тараз и Усть-Каменогорк. Кроме того, с рейсом стыкуются новые международные направления авиакомпании: рейс из Душанбе, открытый в декабре прошлого года, и новый регулярный рейс Нур-Султан - Прага, который стартует также 2 июня.

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