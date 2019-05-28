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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголию съехались парламентарии из 30 стран мира

CA-NEWS (MNG) -  27-28 мая этого года в здании Госрезиденции Монголии проводится второй Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум Межпарламентского союза по вопросам осуществления задач Устойчивого развития, организуемого Межпарламентским союзом совместно с ВГХ Монголии, передает Монголия Сейчас.

В нынешнем форуме принимают участие более 100 представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона-членов Межпарламентского союза и не состоящих в членстве союза государств, а также международных организаций.

Монголия вступила в членство Межпарламентского союза в 1962 году, а с 1992 года страна принимает активное участие в работе союза. Сейчас Монголию в союзе представляют члены ВГХ Н.Оюундарь, Б.Саранчимэг и Н.Учрал, избранные в члены комитетов Межпарламентского союза.

27 мая Президент страны Х.Баттулга принял представителей Межпарламентского союза, участвующих во втором Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме в Улан-Баторе. Глава государства отметил, что старания представителей внесут большой вклад в дело осуществления задач Устойчивого развития.

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