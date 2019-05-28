Президент Таджикистана принял министра обороны России

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 28 мая встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу в Душанбе, передает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития таджикско-российского сотрудничества по основным направлениям взаимодействий.

Эмомали Рахмон отметил, что дальнейшее развитие стратегического партнерства Таджикистана и России является одним из основных приоритетов внешней политики нашей страны.

Далее на встрече собеседники обсудили вопросы развития военного и военно-технического сотрудничества.

Также обсуждены вопросы взаимодействия сторон в сфере безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.