Президент Таджикистана принял министра обороны России
- Таджикистан, общество
- 14:46, 28 мая 2019
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 28 мая встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу в Душанбе, передает пресс-служба главы государства.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития таджикско-российского сотрудничества по основным направлениям взаимодействий.
Эмомали Рахмон отметил, что дальнейшее развитие стратегического партнерства Таджикистана и России является одним из основных приоритетов внешней политики нашей страны.
Далее на встрече собеседники обсудили вопросы развития военного и военно-технического сотрудничества.
Также обсуждены вопросы взаимодействия сторон в сфере безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.