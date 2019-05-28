В Карши предприниматель поджег себя в туалете отдела народного образования

CA-NEWS (UZ) - 24 мая примерно в 13:30 в туалете районного отдела народного образования Каршинского района найден 53-летний мужчина с тяжелой степенью ожога, сообщает Daryo.

В УВД Каршинского района 24 мая в 13:45 часов поступило сообщение о том, что 53 летний мужчина-предприниматель, проживающий в махалле «Ковчин», зашел в туалет отдела народного образования и поджог себя. В результате полученных травм мужчина скончался спустя несколько часов в районной больнице медицинского объединения.

По данным судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер от ожога 1-2 степени термического ожога. У мужчины обгорело 99.1 % от общей поверхности тела.

Напомним, в феврале текущего года у здания хокимията в Термезском районе мужчина попытался поджечь себя, передает repost.uz. Тогда мужчину удалось спасти.

18 мая в Самарканде 33-летний мужчина также покончил жизнь самоубийством через самоподжог.