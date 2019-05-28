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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Карши предприниматель поджег себя в туалете отдела народного образования
Продолжение: В Самарканде скончался мужчина, совершивший самоподжог против сноса своего домаПредыстория: В Термезе предприниматель поджег себя в знак протеста против сноса его кафе

CA-NEWS (UZ) -  24 мая примерно в 13:30 в туалете районного отдела народного образования Каршинского района найден 53-летний мужчина с тяжелой степенью ожога, сообщает Daryo.

В УВД Каршинского района 24 мая в 13:45 часов поступило сообщение о том, что 53 летний мужчина-предприниматель, проживающий в махалле «Ковчин», зашел в туалет отдела народного образования и поджог себя. В результате полученных травм мужчина скончался спустя несколько часов в районной больнице медицинского объединения.

По данным судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер от ожога 1-2 степени термического ожога. У мужчины обгорело 99.1 % от общей поверхности тела.

Напомним, в феврале текущего года у здания хокимията в Термезском районе мужчина попытался поджечь себя, передает repost.uz. Тогда мужчину удалось спасти.

18 мая в Самарканде 33-летний мужчина также покончил жизнь самоубийством через самоподжог.

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