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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана утвердил составы комиссий по охране здоровья населения

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане утверждены составы комиссий по совершенствованию в стране системы здравоохранения и охране здоровья населения. Соответствующие постановления подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, передает госинформагентство ТДХ.

Согласно документам, утверждены составы чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней и многопрофильной межотраслевой комиссии по здравоохранению.

Также глава государства утвердил составы координационного совета по реализации в 2014-2020 годы Национальной стратегии решения задач, обозначенных в Ашхабадской декларации по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями и Межотраслевой координационной комиссии по выполнению Национальной программы на 2017–2021 годы по борьбе с табаком.

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