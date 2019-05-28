Президент Туркменистана утвердил составы комиссий по охране здоровья населения

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане утверждены составы комиссий по совершенствованию в стране системы здравоохранения и охране здоровья населения. Соответствующие постановления подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, передает госинформагентство ТДХ.

Согласно документам, утверждены составы чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней и многопрофильной межотраслевой комиссии по здравоохранению.

Также глава государства утвердил составы координационного совета по реализации в 2014-2020 годы Национальной стратегии решения задач, обозначенных в Ашхабадской декларации по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями и Межотраслевой координационной комиссии по выполнению Национальной программы на 2017–2021 годы по борьбе с табаком.