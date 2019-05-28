Турция объявила о начале антитеррористической операции в Ираке
- Азия и мир, происшествия
- 15:39, 28 мая 2019
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CA-NEWS (CA) - Вооруженные силы Турции начали антитеррористическую операцию на севере Ирака. Главная цель операции – наземные и воздушные атаки по позициям курдских вооруженных формирований на севере страны, передает минобороны Турции.
Как стало известно, военная операция турецкой армии против курдов началась вечером 27 мая с артиллерийского обстрела и авиационных ударов по территории Ирака.