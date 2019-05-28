Турция объявила о начале антитеррористической операции в Ираке

CA-NEWS (CA) - Вооруженные силы Турции начали антитеррористическую операцию на севере Ирака. Главная цель операции – наземные и воздушные атаки по позициям курдских вооруженных формирований на севере страны, передает минобороны Турции.

Как стало известно, военная операция турецкой армии против курдов началась вечером 27 мая с артиллерийского обстрела и авиационных ударов по территории Ирака.