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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Турция объявила о начале антитеррористической операции в Ираке

CA-NEWS (CA) -  Вооруженные силы Турции начали антитеррористическую операцию на севере Ирака. Главная цель операции – наземные и воздушные атаки по позициям курдских вооруженных формирований на севере страны, передает минобороны Турции.

Как стало известно, военная операция турецкой армии против курдов началась вечером 27 мая с артиллерийского обстрела и авиационных ударов по территории Ирака.

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