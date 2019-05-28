Объем ВВП Таджикистана составил свыше $1,8 млрд.

CA-NEWS (TJ) - Около 17,9 млрд. сомони (более $1,8 млрд. по официальному курсу) составил объем ВВП Таджикистана за четыре месяца текущего года.

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, рост ВВП республики составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в сопоставимых ценах.

В структуре ВВП больше всего преобладает промышленность – 12,3%, инвестиционные средства и строительство – 10,9%, сельское хозяйство (охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство) – 9,5% и общая торговля – 9,7%.

С начала этого года объем производства промпродукции, включая энергетику, составил свыше 7,6 млрд. сомони. Этот показатель в сельском хозяйстве составил более 1,9 млрд. сомони.

Напомним, что на текущий год ВВП Таджикистана запланирован в объеме 78,2 млрд. сомони ($8,2 млрд.).