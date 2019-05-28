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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В США умер основатель Human Rights Watch

CA-NEWS (CA) -  Основатель правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Роберт Бернштейн скончался в США на 96-м году жизни, сообщает New York Times со ссылкой на его сына.

Как сообщил сын Бернштейна Питер, его отец скончался 27 мая в одной из больниц Манхэттена.

Бернштейн с 1966 по 1990 год возглавлял крупное издательство Random House.

В 1970-х годах он занялся правозащитной деятельностью и с 1978 года он основал несколько правозащитных групп, которые с 1988 года объединились в одну организацию Human Rights Watch.

Бернштейн ушел в отставку с поста главы организации в 1998 году.

В последние годы жизни Бернштейн занимался преподаванием.

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