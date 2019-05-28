В США умер основатель Human Rights Watch
- Азия и мир, происшествия
- 15:58, 28 мая 2019
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CA-NEWS (CA) - Основатель правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Роберт Бернштейн скончался в США на 96-м году жизни, сообщает New York Times со ссылкой на его сына.
Как сообщил сын Бернштейна Питер, его отец скончался 27 мая в одной из больниц Манхэттена.
Бернштейн с 1966 по 1990 год возглавлял крупное издательство Random House.
В 1970-х годах он занялся правозащитной деятельностью и с 1978 года он основал несколько правозащитных групп, которые с 1988 года объединились в одну организацию Human Rights Watch.
Бернштейн ушел в отставку с поста главы организации в 1998 году.
В последние годы жизни Бернштейн занимался преподаванием.