Президенты Узбекистана и Германии провели переговоры. Стороны подписали ряд документов

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в узком и расширенном форматах, сообщила пресс-служба президента РУз.

На переговорах обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего расширения политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также международной и региональной повестки.

Рассмотрены вопросы противодействия терроризму и экстремизму, укрепления сотрудничества в области безопасности. Президенты приветствовали запуск механизма узбекско-германских консультаций по Афганистану для продвижения социально-экономических, инвестиционных и инфраструктурных проектов в этой стране.

Отмечено, что в 2018 году объем взаимного товарооборота вырос на 25% и превысил $770 миллионов.

По завершении переговоров президентов Узбекистана и Германии состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Подписаны соглашения об обмене и защите информации, сотрудничестве в сфере снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата, организации производства коммерческих автомобилей совместно с компанией «Volkswagen».

Официальный визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан продолжается.