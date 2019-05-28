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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Узбекистана и Германии провели переговоры. Стороны подписали ряд документов

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в узком и расширенном форматах, сообщила пресс-служба президента РУз.

На переговорах обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего расширения политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также международной и региональной повестки.

Рассмотрены вопросы противодействия терроризму и экстремизму, укрепления сотрудничества в области безопасности. Президенты приветствовали запуск механизма узбекско-германских консультаций по Афганистану для продвижения социально-экономических, инвестиционных и инфраструктурных проектов в этой стране.

Отмечено, что в 2018 году объем взаимного товарооборота вырос на 25% и превысил $770 миллионов.

По завершении переговоров президентов Узбекистана и Германии состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Подписаны соглашения об обмене и защите информации, сотрудничестве в сфере снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата, организации производства коммерческих автомобилей совместно с компанией «Volkswagen».

Официальный визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан продолжается.

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