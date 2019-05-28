​​​​​​​В Казахстане упростят условия кредитования бизнеса по проектам «экономики простых вещей»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане упростят условия кредитования бизнеса по проектам «экономики простых вещей». 28 мая на очередном заседании Ппавительства под председательством премьер-министра РК А. Мамина был рассмотрен вопрос развития «экономики простых вещей» и продвижения несырьевого экспорта.

Напомним, во исполнение поручения главы государства для развития «экономики простых вещей» выделено 600 млрд тг.

11 декабря 2018 года постановлением правительства принята программа льготного кредитования приоритетных проектов.

Заместитель премьер-министра Ж. Касымбек сообщил, что в целях мониторинга реализации данной программы и активного вовлечения бизнеса на базе НПП «Атамекен» с 27 марта т. г. действует проектный офис по развитию отраслей «экономики простых вещей» с участием государственных органов, регионов и институтов развития.

На площадке проектного офиса на еженедельной основе проведены около 300 заседаний, заслушаны более 1000 потенциальных предпринимателей со всех регионов, для решения системных проблем бизнеса разрабатываются поправки по совершенствованию Программы, часть из которых приняты постановлением правительства.

Так, первый пакет изменений внесены в программу постановлением правительства от 4 мая т. г., действует с 17 мая. Это поправки в части внедрения инструмента гарантирования, увеличения размера финансирования пополнения оборотных средств с 30% до 50% и включения ряда товаров, таких как мясо птицы и хлопко-волокно.

Ожидается, что указанные изменения позволят получить поддержку более 150 предприятиям на сумму 270 млрд тг, создать более 10 тыс. рабочих мест, увеличить налоговые поступления на 38 млрд тг. Всего в работе Проектного офиса находятся около 900 потенциальных проектов на сумму свыше 700 млрд тг, из них 41 проект на сумму 25 млрд тг одобрены банками второго уровня, на рассмотрении — 111 проектов на сумму 126 млрд тг.

По отраслям наибольшая заинтересованность бизнеса по проектам в сфере пищевой, легкой промышленности, АПК и сферы услуг.

Кроме того, в настоящее время на базе Проектного офиса разрабатывается второй пакет поправок в Программу, предусматривающий снижение процентной ставки для конечного заемщика, с фиксированием субсидируемой государством части. Данное изменение позволит удешевить стоимость кредита для предпринимателя и снимет арбитраж между программами.

Второй пакет поправок предусматривает внедрение льготного периода по кредиту в размере не более 1/3 срока займа (не более 2 лет 3 мес.) и включение новых товаров для кредитования в рамках Программы.

Как отметил Ж. Касымбек, эффективная реализация Программы кредитования позволит к 2025 году снизить долю импорта по кредитуемым в рамках Программы товарам с 59% до 37%, создать около 16 тыс. рабочих мест, увеличить налоговые поступления на 1,1 трлн тг.

В целях усиления финансовой и нефинансовой поддержки отечественных предприятий в ближайшие 3 года будут направлены 500 млрд тг, в том числе 470 млрд тг через инструменты Холдинга «Байтерек». Объем финансирования экспорта по линии БРК и Даму в течение 3 лет составит 300 млрд тг.

Также Ж. Касымбек проинформировал о том, что подготовлены системные меры по повышению доли местного содержания в государственных закупках: принят приказ Министерства финансов, который устанавливает с июля текущего года закуп товаров «экономики простых вещей» только среди производителей, включенных в Реестр квалифицированных поставщиков. Единственным критерием включения в данный Реестр будет являться Индустриальный сертификат.

Отмечено, что Министерством финансов совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» разработаны типовые договора по строительству и проектированию, в которые включены требования по обязательному использованию Реестра отечественных строительных материалов при проектировании и закупе строительных материалов. В июне т. г. они будут полностью имплементированы в правовую базу.

В рамках исполнения Дорожных карт по развитию легкой, пищевой и мебельной промышленности, а также производства строительных материалов, утвержденных 5 марта т. г., для государственных органов и регионов разработаны целевые индикаторы (KPI) по местному содержанию. В июне т. г. они будут утверждены и направлены для исполнения в регионы.

В целях обеспечения закупа у отечественных товаропроизводителей работают региональные Комиссии по контролю местного содержания. Их мандат был расширен по товарам «экономики простых вещей». Задача данных Комиссий — контроль и мониторинг плана и факта закупок, доли местного содержания и еженедельное информирование Правительства о результатах.