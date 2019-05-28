РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Дарига Назарбаева и посол России Алексей Бородавкин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (KZ) -  27 мая председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева приняла посла России в РК Алексея Бородавкина по его просьбе. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, передает сайт сената парламента РК.

Посол России предложил провести саммит молодежных лидеров - парламентариев на полях Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в этом году.

Он проинформировал главу сената о совместных проектах по промышленной кооперации и культурно-гуманитарной сфере. В частности, участии казахстанской молодежи в российской президентской программе по поддержке одаренных детей «Сириус» и намерении посольства провести фестиваль культуры и искусства «Душа Евразии» в рамках проекта «Шымкент- культурная столица СНГ в 2020 году.

Стороны обсудили подготовку к IV совещанию спикеров парламентов стран Евразии на тему «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», который пройдет в Нур-Султане в сентябре. Было отмечено, приглашения направлены спикерам парламентов 84 стран и главам 16 международных организаций.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Чемпион Хабиб Нурмагомедов погостил у зятьев Мирзиёева
  • Черешню из Узбекистана начали продавать в супермаркетах Лондона
  • День Евросоюза впервые прошел в Монголии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×