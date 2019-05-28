Дарига Назарбаева и посол России Алексей Бородавкин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (KZ) - 27 мая председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева приняла посла России в РК Алексея Бородавкина по его просьбе. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, передает сайт сената парламента РК.

Посол России предложил провести саммит молодежных лидеров - парламентариев на полях Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в этом году.

Он проинформировал главу сената о совместных проектах по промышленной кооперации и культурно-гуманитарной сфере. В частности, участии казахстанской молодежи в российской президентской программе по поддержке одаренных детей «Сириус» и намерении посольства провести фестиваль культуры и искусства «Душа Евразии» в рамках проекта «Шымкент- культурная столица СНГ в 2020 году.

Стороны обсудили подготовку к IV совещанию спикеров парламентов стран Евразии на тему «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», который пройдет в Нур-Султане в сентябре. Было отмечено, приглашения направлены спикерам парламентов 84 стран и главам 16 международных организаций.