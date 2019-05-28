МИД: Состояние узбекистанца, находящегося в коме около года в Южной Корее, «стабильное»

CA-NEWS (UZ) - По информации посольства Узбекистана в Сеуле, в настоящее время состояние здоровья гражданина Узбекистана Абрама Окилова оценивается лечащими врачами как «стабильное». Врачи разрешили находящимся рядом матери, брату и сестре выгуливать пациента на коляске по территории больницы, сообщила пресс-служба МИДа.

Абрам Окилов прибыл в ноябре 2017 года в Южную Корею по линию Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана и 27 июля 2018 года впал в кому.

В результате предпринятых совместных усилий посольства, представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции, адвокатов страховая компания приняла решение о покрытии всех расходов, связанных с лечением узбекистанца в южнокорейской клинике и выплате компенсации за период его нетрудоспособности.

Дипломатическое представительство Узбекистана держит вопрос на контроле и находится в постоянном контакте с родственниками, которые ухаживают за больным, отметили в МИДе.

Напомним, как сообщалось ранее, Абрам впал в кому после того, как на работе на одном из заводов в Южной Корее отравился химическим веществом. Мужчина находится в состоянии комы уже около года. Корейская сторона требовала c родственников Абрама $150 тыс за 8 месяцев лечения в Корее и куда бы они ни обращались за помощью, им везде отказывали. После того, как в СМИ вышла статья об этом случае, компетентные органы обратили на него своё внимание.



