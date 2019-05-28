В Ашхабаде прошла конференция, посвящённая 100-летию Международной организации труда

- Туркменистан, общество
- 16:29, 28 мая 2019
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CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в Центре общественных организаций состоялась конференция, посвящённая 100-летию Международной организации труда (МОТ), членом которой Туркменистан является с 1993 года, сообщает Turkmenportal.
Главная тема конференции – «Будущее сферы труда и МОТ». В конференции принял участие заведующий сектором Европы и Центральной Азии Бюро по деятельности трудящихся Сергиус Гловацкас.
Открыла конференцию председатель национального центра профсоюзов, председатель Центрального совета Союза женщин Туркменистана Гурбангуль Атаева. В своём приветственном слове она напомнила, что с обретением независимости Туркменистан стал полноправным членом ООН и активно участвует в работе её структур, в том числе в Международной организации труда.
С докладом «100-летие МОТ. Краткий исторический обзор: миссия и структура. Доклад о Глобальной комиссии МОТ по Инициативе «Будущее сферы труда» выступил Сергиус Гловацкас.
В своём кратком экскурсе в историю МОТ докладчик подчеркнул, что Международная организация труда — одна из старейших и наиболее представительных международных организаций. Созданная ещё при Лиге Наций, она с 1946 года стала первым специализированным учреждением ООН, занимающимся вопросами регулирования трудовых отношений. МОТ принимает конвенции и рекомендации, посвящённые вопросам труда. Первой конвенцией, принятой МОТ, стала Конвенция о 8-часовом рабочем дне в 1919 году.
Отметив, что за сто лет, как существует Международная организация труда, Сообщество Наций значительно продвинулось в сфере регулирования трудовых отношений, Сергиус Гловацкас обратил внимание собравшихся на те новые вызовы, которые связаны с кардинально преобразующими сферу труда цифровизацией, автоматизацией, робототехникой.
С одной стороны, впереди открываются бесчисленные возможности для повышения качества трудовой жизни, расширения возможностей выбора, сокращения гендерного разрыва, преодоления вреда, причиняемого неравенством в мире, и решения многих других задач. С другой стороны, эти переходные процессы без решительных действий могут усугубить существующее неравенство и усилить неопределённость, – сказал представитель МОТ.
В этой связи в 2017 году была создана Глобальная комиссия по вопросам будущего сферы труда, которая подготовила Доклад «Работать ради лучшего будущего!».
С учётом новых вызовов в докладе предлагается подход к искусственному интеллекту по принципу «управляет человек» и содержится призыв к увеличению инвестиций в развитие способностей человека, институты рынка труда, и достойную и стабильную занятость. При этом в докладе представлены конкретные способы, как это сделать. Они сформулированы в соответствующих рекомендациях.
Доклад обеспечивает основу создания платформы для справедливого и равноправного мира труда, основанного на социальном диалоге, инвестициях в человека, социальной защите и защите основных прав трудящихся, сказал Сергиус Гловацкас.