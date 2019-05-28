В Ашхабаде прошла конференция, посвящённая 100-летию Международной организации труда

Сергиус Гловацкас

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в Центре общественных организаций состоялась конференция, посвящённая 100-летию Международной организации труда (МОТ), членом которой Туркменистан является с 1993 года, сообщает Turkmenportal.

Главная тема кон­ференции – «Будущее сферы труда и МОТ». В конференции принял участие заведующий сектором Европы и Центральной Азии Бюро по деятельности трудящихся Сергиус Гловацкас.

Открыла конференцию председатель национального центра профсоюзов, председатель Центрального совета Союза женщин Туркмени­стана Гурбангуль Атаева. В своём приветствен­ном слове она напомнила, что с обретением не­зависимости Туркменистан стал полноправным членом ООН и активно участвует в работе её структур, в том числе в Международной организации труда.

С докладом «100-летие МОТ. Краткий исто­рический обзор: миссия и структура. Доклад о Глобальной комиссии МОТ по Инициативе «Будущее сферы труда» выступил Сергиус Гловацкас.

В своём кратком экскурсе в историю МОТ докладчик подчеркнул, что Международ­ная организация труда — одна из старейших и наиболее представительных международных организаций. Созданная ещё при Лиге Наций, она с 1946 года стала первым специализирован­ным учреждением ООН, занимающимся вопро­сами регулирования трудовых отношений. МОТ принимает конвенции и рекомендации, посвя­щённые вопросам труда. Первой конвенцией, принятой МОТ, стала Конвенция о 8-часовом рабочем дне в 1919 году.

Отметив, что за сто лет, как существует Международная организация труда, Сообще­ство Наций значительно продвинулось в сфере регулирования трудовых отношений, Сергиус Гловацкас обратил внимание собравшихся на те новые вызовы, которые связаны с кардинально преобразующими сферу труда цифровизацией, автоматизацией, робототехникой.

С одной стороны, впереди открываются бесчисленные возможности для повышения качества трудо­вой жизни, расширения возможностей выбора, сокращения гендерного разрыва, преодоления вреда, причиняемого неравенством в мире, и решения многих других задач. С другой сторо­ны, эти переходные процессы без решительных действий могут усугубить существующее нера­венство и усилить неопределённость, – сказал представитель МОТ.

В этой связи в 2017 году была создана Глобальная комиссия по вопросам будущего сферы труда, которая подготовила Доклад «Работать ради лучшего будущего!».

С учётом новых вызовов в докладе предлагается подход к искусственному интеллекту по принципу «управляет человек» и содержится призыв к увеличению инвестиций в развитие способ­ностей человека, институты рынка труда, и достойную и стабильную занятость. При этом в докладе представлены конкретные способы, как это сделать. Они сформулированы в соответ­ствующих рекомендациях.

Доклад обеспечивает основу создания платформы для справедливого и равноправного мира труда, основанного на социальном диалоге, инвестициях в человека, социальной защите и защите основных прав трудящихся, сказал Сергиус Гловацкас.