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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В метро Ташкента проходит выставка картин "Метрополитен глазами пассажиров"

CA-NEWS (UZ) -  С 28 по 31 мая в ташкентском метрополитене будет проходить выставка художественных работ на тему "Метрополитен глазами пассажиров". Авторами картин стали учащиеся колледжа им. Бенькова в Ташкенте, сообщает afisha.uz.

Иллюстрации с изображением станций расположились на пересечении станций "Алишер Навои" и "Пахтакор".

1 июня, с 10:00 до 15:00, пассажиры метрополитена смогут проголосовать за понравившуюся картину. Для этого потребуется лишь опустить в урну специальные фишки для голосования. Каждой работе будет присвоен порядковый номер.

Результаты голосования будут объявлены 1 июня в 17:00. Участники конкурса получат почетные грамоты, а победители будут награждены денежными призами.

Выставка проводится в целях развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, и приурочена к празднованию Дня защиты детей.

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