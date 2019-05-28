В метро Ташкента проходит выставка картин "Метрополитен глазами пассажиров"

- Узбекистан, общество
- 16:58, 28 мая 2019
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CA-NEWS (UZ) - С 28 по 31 мая в ташкентском метрополитене будет проходить выставка художественных работ на тему "Метрополитен глазами пассажиров". Авторами картин стали учащиеся колледжа им. Бенькова в Ташкенте, сообщает afisha.uz.
Иллюстрации с изображением станций расположились на пересечении станций "Алишер Навои" и "Пахтакор".
1 июня, с 10:00 до 15:00, пассажиры метрополитена смогут проголосовать за понравившуюся картину. Для этого потребуется лишь опустить в урну специальные фишки для голосования. Каждой работе будет присвоен порядковый номер.
Результаты голосования будут объявлены 1 июня в 17:00. Участники конкурса получат почетные грамоты, а победители будут награждены денежными призами.
Выставка проводится в целях развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, и приурочена к празднованию Дня защиты детей.