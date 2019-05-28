В Намангане проходит 59-й Фестиваль цветов

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в городе Наманган начался традиционный 59-й Фестиваль цветов, в котором участвуют цветоводы из более 250 стран и флористы из Нидерландов, Ирана и Кыргызстана, передает Hurriyet Seyahat.

Фестиваль начался парадом машин, украшенных цветами.

В парке Бабура в центре города, было представлено почти тысяча разновидностей цветов, в том числе редких видов. На все декорации в ходе фестиваля в общем использовано 5 миллионов цветов.

Выступая на открытии фестиваля, губернатор Намангана Хайрулла Базаров отметил, что город стал своеобразным брендом в сфере выращивания цветов. По его словам, с каждым годом увеличивается число и география участников фестиваля.

Фестиваль будет длиться 10 дней, по итогам которого будут выбраны лучшие цветоводы.