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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Намангане проходит 59-й Фестиваль цветов

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане в городе Наманган начался традиционный 59-й Фестиваль цветов, в котором участвуют цветоводы из более 250 стран и флористы из Нидерландов, Ирана и Кыргызстана, передает Hurriyet Seyahat.

Фестиваль начался парадом машин, украшенных цветами.

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В парке Бабура в центре города, было представлено почти тысяча разновидностей цветов, в том числе редких видов. На все декорации в ходе фестиваля в общем использовано 5 миллионов цветов.

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Выступая на открытии фестиваля, губернатор Намангана Хайрулла Базаров отметил, что город стал своеобразным брендом в сфере выращивания цветов. По его словам, с каждым годом увеличивается число и география участников фестиваля.

Фестиваль будет длиться 10 дней, по итогам которого будут выбраны лучшие цветоводы.

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