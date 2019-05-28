На ТВ Узбекистана в прямом эфире свекровь набросилась и стала душить невестку

CA-NEWS (UZ) - В соцсетях выложили часть видео передачи "Муносабат" ("Отношение"), выходящей в прямом эфире по телеканалу "Узбекистан".

На видео молодая женщина, сидя спиной к экрану, рассказывает о неблагополучной ситуации в семье, о том, что свекровь и муж терзают ее за то, что она родила дочь, а не сына.

Молодая женщина только начала рассказывать, что не смогла спасти своего третьего ребёнка, и в этот момент свекровь бросается на невестку и начинает душить ее.

Ведущий, стоявший в непосредственной близости от женщин, не вмешивается в ситуацию и лишь просит окружающих разнять свекровь и невестку.

Позже ведущий отметил, что намеренно позвал обе стороны на передачу, так как хотел осветить проблему с позиции каждой стороны.

Пока не известно, имеет ли тут место реальная реакция участников ток-шоу или же это продуманный сценарий. Возможно авторы программы решили сделать ток-шоу более реалистичным и захватывающим, однако, стоит отметить, что на узбекском ТВ подобные инциденты ранее не наблюдались.