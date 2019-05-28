Путина, Лукашенко и Жээнбекова наградят Орденом Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - Владимира Путина, Александра Лукашенко и Сооронбая Жээбекова наградят орденом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщается на сайте Акорды.
Соответствующее постановление подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
В честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан наградить орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев»:
Путина Владимира Владимировича - президента Российской Федерации
Лукашенко Александра Григорьевича - президента Республики Беларусь
Жээнбекова Сооронбая Шариповича - президента Кыргызской Республики, - говорится в указе Касым-Жомарта Токаева.