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  28 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путина, Лукашенко и Жээнбекова наградят Орденом Назарбаева

CA-NEWS (KZ) -  Владимира Путина, Александра Лукашенко и Сооронбая Жээбекова наградят орденом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Соответствующее постановление подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан наградить орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев»:

Путина Владимира Владимировича - президента Российской Федерации

Лукашенко Александра Григорьевича - президента Республики Беларусь

Жээнбекова Сооронбая Шариповича - президента Кыргызской Республики, - говорится в указе Касым-Жомарта Токаева.

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