Президент Германии возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма

CA-NEWS (UZ) - Президент Германим Франк-Вальтер Штайнмайер, пребывающий в Узбекистане с официальным визитом, в сопровождении премьер-министра Абдуллы Арипова посетил площадь Мустакиллик (Независимости).

Высокий гость возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма.

Франку-Вальтеру Штайнмайеру рассказали об архитектурном решении и идеологической сущности площади Мустакиллик.

Президент Германии отметил, что данная площадь имеет огромное идейное значение тем, что отображает миролюбивую политику Узбекистана, исторические достижения и толерантность узбекского народа.