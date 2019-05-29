Мамин и посол Японии обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

CA-NEWS (KZ) - 28 мая премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Казахстане Тацухико Касаи, сообщается на сайте премьер-министра РК.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В 2018 году товарооборот между РК и Японией вырос на 54% и составил $2 млрд.

Рассмотрены перспективы синергии между экономиками Казахстана и Японии в сферах инвестиций, сельского хозяйства, технологий, инноваций. В данном направлении стороны обсудили возможность проведения казахстанско-японского бизнес-форума.

Аскар Мамин подчеркнул важное значение развития стратегического партнерства и подтвердил заинтересованность Казахстана наращивать взаимодействие в области технологического развития.