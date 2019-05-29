В Ашхабаде наблюдаются очереди за рисом и сахаром

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CA-NEWS (TM) - В продовольственных магазинах Ашхабада наблюдаются большие очереди за продуктами питания. Ежедневно перед государственными магазинами, в том числе на центральном столичном рынке Текинском базаре, десятки людей, собираются еще задолго до открытия магазина, чтобы купить рис и сахар, передает Азатлык.

Норма отпуска риса составляет не более 3 килограммов в руки, сахарного песка - 1 килограмм на человека.

Цены в государственных магазинах на некоторые продукты питания ниже чем в частных магазинах и рынках. Стоимость сахара 8 манатов ($2.32) за килограмм, риса 7 манатов за килограмм. На рынке стоимость риса - 20 манатов ($5.80), сахара - 12 манатов ($3.48) за килограмм.

"Сегодня с утра в 7 часов на двух точках заняли очереди за рисом и сахаром у госмага. Продажа начинается с 8 часов, в это время уже стояло больше 50 человек. К 8 часам уже очередь состояла из более 100 человек", - сообщил корреспондент Азатлыка.

Население Туркменистана сталкивается с дефицитом основных продуктов питания, в том числе муки, хлеба, хлопкового масла и яиц с конца 2017 года. На фоне очередей в государственных магазинах, наблюдается систематический рост цен.