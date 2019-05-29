В центре Ашхабада закрываются частные магазины, кафе и салоны красоты

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде массово закрываются частные торговые точки, а также салоны и офисы сферы услуг. Сотрудники администрации приступили к опечатыванию ларьков и магазинчиков, расположенных в центре города, сообщает Азатлык.

Владельцев магазинов, фитнес-клубов, парикмахерских, салонов красоты, в том числе маникюрных салонов и массажных кабинетов уведомили о закрытии, сообщив, что лицензии продлевать не будут.

У многих предпринимателей имеется действующая лицензия, несмотря на это власти столицы причин поспешного выселения не объясняют, сообщив, что решение принято столичным руководством.

Получить официальный комментарий в администрации Ашхабада пока не удалось, отмечает Азатлык.