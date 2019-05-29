РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В центре Ашхабада закрываются частные магазины, кафе и салоны красоты

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде массово закрываются частные торговые точки, а также салоны и офисы сферы услуг. Сотрудники администрации приступили к опечатыванию ларьков и магазинчиков, расположенных в центре города, сообщает Азатлык.

Владельцев магазинов, фитнес-клубов, парикмахерских, салонов красоты, в том числе маникюрных салонов и массажных кабинетов уведомили о закрытии, сообщив, что лицензии продлевать не будут.

У многих предпринимателей имеется действующая лицензия, несмотря на это власти столицы причин поспешного выселения не объясняют, сообщив, что решение принято столичным руководством.

Получить официальный комментарий в администрации Ашхабада пока не удалось, отмечает Азатлык.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На особо важных объектах Бухары провели учения по задержанию условного противника
  • В США умер основатель Human Rights Watch
  • Президент Таджикистана принял министра обороны России
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×