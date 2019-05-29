В Душанбе за долларом выстраиваются огромные очереди, в особенности у «Казкоммерцбанка»

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане желающие приобрести доллары выстраиваются в очереди перед центрами обмена валюты местных и зарубежных банков, передает Радио Озоди.

Утром 28 мая у филиала «Казкоммерцбанка» в центре таджикской столицы собрались более 40 желающих приобрести американскую валюту. «Люди приходят в 3-4 часа ночи и занимают очередь у банка. Я сегодня приехал сразу после утреннего намаза, но ухожу с пустыми руками – долларов уже нет», - сказал один из посетителей.

Большое скопление людей наблюдается у центра обмена валюты филиала «Казкоммерцбанка», крупнейшего коммерческого банка Казахстана. В этом банке, по словам жителей столицы, доллары продают больше, чем в других кредитных учреждениях.

В Таджикистане в последние две недели ощущается острая нехватка американской валюты. В банковских центрах обмена валюты доллары можно получить лишь в ограниченном объеме - не более $200 в одни руки.

Дефицит доллара, по словам местных обозревателей, способствует расцвету так называемого «черного рынка» валюты. Если в банках курс продажи американской валюты установлен на уровне 9,45 сомони, то на «черном рынке» за один доллар требуют более 10 сомони.

Неделю назад Национальный банк Таджикистана в официальном ответе Радио Озоди заявил, что повышение спроса на доллар связан с ростом отрицательного торгового баланса страны и сезонным увеличением производственной и коммерческой деятельности в весеннем периоде. Рост валютных расходов государственного бюджета для строительства стратегических объектов и погашение государственного долга также повиляли на дефицит наличной валюты, считают в регуляторе.

Тем временем, по мнению таджикского экономиста Бахрома Шарифова, дефицит иностранной валюты, в частности доллара, и расцвет нелегального рынка обмена – следствие ограниченных возможностей банков и кредитных учреждений страны.

"Основная проблема на валютном рынке Таджикистана связана с сокращением денежных переводов трудовых мигрантов, которые на 90% осуществлялись в иностранной валюте. С другой стороны, это может быть временная ситуация, и проблема будет решена в случае наращивания промышленного потенциала страны, - сказал ранее в беседе с Радио Озоди Бахром Шарифов.

По мнению обозревателей, стабилизировать валютный рынок невозможно лишь ограничительными мерами уголовного и административного характера.