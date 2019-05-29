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  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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По сообщению полиции, нападение на школьников в Кавасаки произошло менее чем за 20 секунд

CA-NEWS (CA) -  Японская полиция сообщает, что мужчина, который нанес ножевые ранения 19 людям: детям и взрослым недалеко от Токио 28 мая, совершил свою атаку менее чем за 20 секунд, передает NHK.

Мужчина ранил 17 учеников начальной школы и двух взрослых на дороге в городе Кавасаки утром 28 мая.

11-летняя ученица Ханако Курибаяси и работник МИД Японии Сатоси Ояма скончались. 17 человек получили ранения, некоторые из них серьезные.

Нападавший скончался после того, как нанес сам себе ножевое ранение. Полиция выяснила, что это был Рюити Ивасаки. Сейчас полиция расследует возможные мотивы этого нападения.

По сообщению следственных органов, Ивасаки ударил Ояма ножом в спину, а затем стал нападать на детей, на одного за другим, пробежав примерно 70 метров менее чем за 20 секунд.

Два кухонных ножа, которыми, как считается, орудовал нападавший, имеют 30-сантиметровые лезвия.

Вечером во вторник супруга погибшего Ояма через своего адвоката опубликовала сообщение. Она сказала, что глубоко потрясена внезапной гибелью мужа. Она просит СМИ не связываться с ней, так как не может ничего сказать в такой момент.

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