В ООН надеются на сотрудничество с Казахстаном в области миротворчества

CA-NEWS (KZ) - «Предвидеть, предотвращать, защищать» - такова тема симпозиума ООН, который открылся 28 мая в столице Казахстана Нур-Султан. Его участники, включая заместителя Генерального секретаря по миротворческим операциям, обсуждают использование искусственного интеллекта, «больших данных» и других современных технологий для повышения эффективности миротворческих миссий и защиты «голубых касок», передает служба новостей ООН.



Один из пунктов повестки дня – использование новых технологий в области разведки, например, обучение персонала онлайн, использование виртуальных методов для развития специфических навыков, в том числе и аналитических.

Еще одна тема, заслуживающая отдельного внимания, - защита экологии там, где развернуты миротворческие контингенты ООН. Для этого необходимо прежде всего изменить сознание военнослужащих и полицейских, а с помощью современных технологий свести к минимуму негативное влияние их присутствия на окружающую среду в области эксплуатации природных ресурсов, производства энергии, расходования воды и обращения с отходами.

Учитывая, что по долгу службы «голубые каски» оказываются в сложных ситуациях вдали от медицинской помощи, в ООН рассматривают возможность применения телемедицины. Выступая на встрече, заместитель Генерального секретаря по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа высоко оценил сотрудничество с Казахстаном в целом и особо выделил область медицины.

«Я хочу выделить одну область - это медицинская помощь: как мы можем помогать нашем раненым миротворцам? И в этой сфере мы также надеемся на помощь Казахстана», - сказал Лакруа на брифинге для журналистов. Он сообщил, что вместе с коллегой, заместителем Генерального секретаря по оперативной поддержке Атулом Кхаром, провел переговоры с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым о дальнейшем сотрудничестве. В ноябре прошлого года 120 казахстанских миротворцев, в том числе одна женщина, начали службу в составе Временных сил ООН в Ливане. «Мы заинтересованы в развитии нашего сотрудничества с Казахстаном в области миротворчества. (…) Казахстан обладает большим потенциалом и может помочь нам там, где существует возрастающая потребность в высококлассных специалистах-миротворцах», - сказал Лакруа.

Пятый симпозиум ООН по партнерству в технологиях для миротворчества открылся накануне Международного дня миротворцев ООН, который отмечается ежегодно 29 мая.

В прошлом году Генеральный секретарь выступил с новой инициативой «Действия по поддержанию мира» которая предусматривает переориентацию миротворческой деятельности в соответствии с реалистичными ожиданиями; усиление и повышение безопасности миссий по поддержанию мира и мобилизацию более мощной политической поддержки, а также улучшение структуры и оснащения миротворческих операций и подготовки «голубых касок». Декларацию о совместных обязательствах в этой области одобрили более 150 государств-членов и региональных организаций.