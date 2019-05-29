В Душанбе такси должны иметь единый внешний вид до 15 июня, иначе лишатся лицензии

CA-NEWS (TJ) - Мэрия горда Душанбе напоминает о приближении срока, который был дан водителям такси для придачи легковым автомобилям, занимающимся перевозкой пассажиров, единого внешнего вида, передает Avesta.



Как напоминает пресс-служба столичной мэрии, окончательный срок реализации соответствующего постановления председателя города Душанбе – 15 июня.

В случае невыполнения данного постановления в установленный срок, в отношении компаний, предоставляющих услуги такси, и индивидуальных таксистов будут приняты меры, вплоть до запрета деятельности.

Напомним, что мэрия Душанбе с 10 ноября по 10 декабря 2018 года объявила открытый конкурс среди отечественных и иностранных физических и юридических лиц по внешнему виду легковых транспортных средств столичных такси.

4 января 2019 года столичные власти объявили победителя конкурса проекта внешнего вида легковых такси. Им стал Бадриддин Курбонов, которому была вручена премия в размере 5 тыс. сомони

Согласно с эскизным рисунком в принятом проекте верх такси окрашен в желтый цвет, по бокам – черные цвета и надпись «Душанбе», где размещены номера контактных телефонов службы такси той или иной компании или реклама.