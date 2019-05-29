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  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Известный ресторатор Ташкента обвинил в коррупции тех, кто выставил его объекты на продажу

CA-NEWS (UZ) -  Основатель сети «Caravan Group» в Ташкенте, предприниматель Тимур Мусин прокомментировал на своей странице Facebook продажу двух его ресторанов на аукционе.

На днях Бюро принудительного исполнения выставило на продажу здание популярного среди ташкентцев и гостей столицы паба Chelsea (Челси), а затем не менее известного ресторана Chinara’s по стартовым ценам 4 млрд и 6 млрд сумов соответственно ($476 тыс и $714 тыс).

Тимур Мусин написал в соцсетях, что больше не намерен заниматься ресторанным бизнесом в Ташкенте.

«В Ташкенте не нужны предприниматели, создание рабочих мест, развитие туристической инфраструктуры и т д. Буду экспортировать знания, опыт, философию среднеазиатского застолья! Караван – Астана», — написал ресторатор.

«Я никогда не сдаюсь, не про нас это. Я завтра приглашу всю цепочку ответственных за ситуацию, и на пресс-конференции попрошу обосновать весь беспредел случившегося, заодно и предадим общественности знание и соблюдение законов, ответственность руководителей за своих подчинённых. Очень большая прослойка между президентом , который действительно хочет развивать предпринимательство как класс, и нами бизнесом. А вот эту нерадивую массу планктона будем призывать к ответственности, кто с верху вниз, а кто снизу в вверх! Пока мы этих коррупционеров и решал, популистов и бездельников, дилетантов и прочую отряпь не снесем, ничего в стране не будет меняться. Устали мы за 25 лет бояться, думаю уже можно и побороться за правду в открытую!», — написал Тимур Мусин.

Предприниматель добавил, что будет продолжать заниматься ресторанным бизнесом, но только за пределами страны. «Здесь же не нужно создание ни рабочих мест, ни развитие туристической инфраструктуры. А то что людей нормально накормить не можем в Бухаре, Хиве, Нукусе и т д!», - отметил он.

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