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  29 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Опубликован рейтинг конкурентоспособности стран: Казахстан на 34-м месте
Продолжение: Монголия на предпоследнем месте в рейтинге конкурентоспособности стран

CA-NEWS (CA) -  Сингапур впервые с 2010 года занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD).

Причинами его подъема на первое место стали передовая технологическая инфраструктура, наличие квалифицированной рабочей силы, благоприятные иммиграционные законы и эффективные способы открытия бизнеса.

На втором месте расположился Гонконг и на третьем США, который в прошлом году занимал первое место.

Следом идут Швейцария, ОАЭ, Нидерланды и Ирландия. Топ-10 замыкают Денмарк, Швеция и Катар. Из стран Центральной Азии в рейтинг вошел Казахстан и занял 34-е место. Последнее место в списке занимает Венесуэла.

IMD публикует рейтинг конкурентоспособности с 1989 года. Исследователи оценивают способность государств к созданию конкурентной среды и формированию благоприятных условий для ведения бизнеса. Всего в рейтинг входят 63 страны.

Screenshot_2019-05-29 Singapore topples United States as world’s most competitive economy

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